Песков рассказал, с какими странами Россия готова сотрудничать

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами, которые готовы отвечать взаимностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, об этом говорил президент — в том числе он говорил об этом в своем недавнем послании Федеральному Собранию — что Россия остается открытой для добрых взаимоотношений со всеми странами, которые привержены идее выстраивания добрых отношений, основанных на принципе взаимной выгоды, взаимного доверия", — сказал Песков, отвечая на вопрос, кто, по его мнению, Россия для США — друг или враг.
"Россия заинтересована в выстраивании и поддерживании, и дальнейшем развитии добрых отношений сотрудничества со всеми странами, которые готовы отвечать взаимностью", — добавил он.