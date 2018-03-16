Песков рассказал, с какими странами Россия готова сотрудничать

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия заинтересована в добрых отношениях со всеми странами, которые готовы отвечать взаимностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос журналиста, является ли президент РФ Владимир Путин "другом или врагом" США, отметила, что "это должна определить Россия".

"Вы знаете, об этом говорил президент — в том числе он говорил об этом в своем недавнем послании Федеральному Собранию — что Россия остается открытой для добрых взаимоотношений со всеми странами, которые привержены идее выстраивания добрых отношений, основанных на принципе взаимной выгоды, взаимного доверия", — сказал Песков, отвечая на вопрос, кто, по его мнению, Россия для США — друг или враг.

"Россия заинтересована в выстраивании и поддерживании, и дальнейшем развитии добрых отношений сотрудничества со всеми странами, которые готовы отвечать взаимностью", — добавил он.