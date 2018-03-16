Аксенов назвал референдум в Крыму примером истинной демократии

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Общекрымский референдум 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией, стал примером истинной демократии, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Крымчане в пятницу отмечают четвертую годовщину со дня проведения референдума.

По словам Аксенова, 4 года назад в ходе референдума крымчане единодушно проголосовали за восстановление исторической справедливости, за мир и безопасность.

"Мы с вами показали всему миру, что в Крыму живут свободные люди, которых невозможно обмануть, купить или запугать, которых нельзя победить. Мы показали всем народам пример истинной демократии. Воссоединение Крыма с Россией в корне изменило геополитическую ситуацию, оказало огромное влияние на международные отношения, стало символом краха однополярного мира", — сказал Аксенов на торжественном заседании по случаю четвертой годовщины референдума и Дня воссоединения Крыма с Россией.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>