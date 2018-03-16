МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские дипломаты, высылаемые из Великобритании, покинут страну на следующей неделе, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
"Так что для тех людей, которые придут голосовать, все будет по-прежнему — все будет работать, как часы", — добавил посол.
По его словам, уже прошло первое предварительной голосование в Северной Ирландии. Как указал Яковенко, отдельный избирательный участок будет находиться в Эдинбурге (Шотландия). Также будет работать участок в посольстве России в Лондоне. "Все будет открыто с 8 утра до 8 вечера. Сама комиссия — 43 человека, так что мы будем ждать всех", — заключил Яковенко, призвав всех россиян, находящихся в Великобритании, проголосовать на выборах президента.