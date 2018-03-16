МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия не отзывает свои предложения США и Британии наладить нормальный и профессиональный диалог по делу Скрипаля, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Российская Федерация за прошедшие дни, я думаю, уже несколько десятков раз объясняла, что мы открыты и готовы к нормальному и профессиональному диалогу по любому аспекту дела Скрипалей. Мы это подтверждаем вновь", — сказал Рябков.

При этом он подчеркнул, что диалог "не может вестись в условиях, когда потоком идут голословные обвинения, а предложения вести профессиональную работу в тех рамках, которые заданы и признаны, казалось бы, международным сообществом, эти предложения отвергаются".

"Вот на такой основе мы не можем вести нормальное не то, что взаимодействие, а нормальные контакты по этой теме. Хотя мы, повторяю, не отзываем свои предложения, и выбор по-прежнему за Лондоном и Вашингтоном в данной связи", — констатировал замглавы МИД РФ.