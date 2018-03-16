Россия не видит угроз со стороны Японии в сфере безопасности, заявил посол

ТОКИО, 16 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Россия не видит угроз своей безопасности со стороны Японии, но обеспокоена планами размещения элементов американской системы противоракетной обороны в Азии, в частности, в Южной Корее и Японии, заявил РИА Новости новый посол России в Японии Михаил Галузин.
Вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будут обсуждаться и на встрече министров иностранных дел России и Японии в ходе визита Сергея Лаврова в Японию в конце марта.
"Надеюсь, что будет продолжено обсуждение возможностей российско-японского взаимодействия в создании современной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была бы основана на принципах равноправия и неделимости безопасности, что означает недопустимость укрепления собственной безопасности за счет других государств", — подчеркнул Галузин.
"Ведутся предметные консультации по межмидовской линии в рамках стратегического диалога на уровне первых заместителей министров иностранных дел. Этот формат будет продолжен в нынешнем году. Получат продолжение и консультации по стратегической стабильности на уровне заместителей министров иностранных дел. Над всем этим мы сейчас активно работаем", — заключил Галузин.