Россия не видит угроз со стороны Японии в сфере безопасности, заявил посол

ТОКИО, 16 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Россия не видит угроз своей безопасности со стороны Японии, но обеспокоена планами размещения элементов американской системы противоракетной обороны в Азии, в частности, в Южной Корее и Японии, заявил РИА Новости новый посол России в Японии Михаил Галузин.

"Что касается глобальной системы противоракетной обороны США, то, конечно, планы размещения таких элементов такой системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывают у нас озабоченность. Подчеркну, что не связываем какие-либо риски с Японией. Но мы связываем их с элементами глобальной ПРО США, которые размещаются на территории некоторых азиатских стран, в Японии и Южной Корее прежде всего", — сказал посол в своем первом интервью российским СМИ.

Вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будут обсуждаться и на встрече министров иностранных дел России и Японии в ходе визита Сергея Лаврова в Японию в конце марта.

"Надеюсь, что будет продолжено обсуждение возможностей российско-японского взаимодействия в создании современной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была бы основана на принципах равноправия и неделимости безопасности, что означает недопустимость укрепления собственной безопасности за счет других государств", — подчеркнул Галузин.

Посол напомнил, что в сфере безопасности Россия и Япония заметно активизировали диалог в последнее время. Весной прошлого года были возобновлены переговоры в формате "2+2" с участием министров обороны и министров иностранных дел. В конце прошлого года Японию посетили начальник Генерального штаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и командующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. По линии советов безопасности двух стран сформировано несколько каналов диалога по таким темам, как борьба с терроризмом, коррупцией, отмыванием денег, наркотрафиком.

"Ведутся предметные консультации по межмидовской линии в рамках стратегического диалога на уровне первых заместителей министров иностранных дел. Этот формат будет продолжен в нынешнем году. Получат продолжение и консультации по стратегической стабильности на уровне заместителей министров иностранных дел. Над всем этим мы сейчас активно работаем", — заключил Галузин.

Полный текст интервью читайте на сайте Ria.ru >>