Воронеж принял первый форум молодежных парламентов

ВОРОНЕЖ, 15 мар — РИА Новости. Свыше 100 представителей 18 субъектов Центрального федерального округа приняли участие в прошедшем в Воронеже первом форуме молодежных парламентов, сообщает пресс-служба Воронежской областной думы.
"Для нас большая честь принять представителей молодежных парламентов 18 субъектов Российской Федерации. Темы, которые мы будем обсуждать в течение двух дней, позволят нам "сверить часы" с молодежью и создать те условия, благодаря которым мы сможем принимать законы, направленные на улучшение качества жизни представителей всего молодого поколения, дать им уверенность в будущем. Здесь мы апробируем эффективные методики, региональные наработки, ребята смогут обменяться опытом, генерировать новые идеи", – сказал на открытии форума председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, главная задача воронежских парламентариев как старших товарищей – сделать так, чтобы обсуждаемые на форуме идеи раскрылись в предстоящих дискуссиях по максимуму.
"Молодежь – это будущее, и именно новое поколение будет развивать страну в новых условиях, по современным технологиям, включая цифровые. И нам важно создавать правильные условия для их развития, движения по социальным лифтам", — добавил Нетёсов.
Председатель облдумы отметил, что проведение форума в Воронеже – явление закономерное и, в первую очередь, это признание опыта работы ребят из молодежного парламента Воронежской области как передовой структуры подобного направления не только в ЦФО, но и по России в целом.
На протяжении двух дней 120 участников форума обменивались друг с другом опытом работы своих парламентов и разрабатывали законотворческие инициативы в сфере трудоустройства молодежи, отметили в облдуме.
Работа форума проводилась одновременно на трех площадках. Первая из них касалась проектной деятельности. Здесь состоялся обмен опытом между регионами ЦФО, были рассмотрены возможности трансляции конкретных региональных практик на весь федеральный округ. Вторая площадка была отдана под работу над законотворческими инициативами и предложениями в сфере трудоустройства молодежи и решения проблем безработицы. На третьей площадке обсуждались детали создания молодежного консультативно-совещательного органа при полпреде президента РФ в ЦФО, уточнили в пресс-службе.
Результатом форума стало подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между молодежными парламентами ЦФО, что, по мнению участников и организаторов мероприятия, создаст наиболее благоприятные условия для формирования единой молодежной политики на территории и Центрального федерального округа, и всей страны в целом, говорится в сообщении.
"Молодежь сегодня самая активная, яркая и энергичная часть общества со своей точкой зрения и стремлением сделать мир лучше. И очень важно предоставить молодым людям инициативу, в том числе и в вопросах нормотворчества. Это прямой рычаг для молодежи, дающий возможность реально участвовать в процессах, которые делают жизнь граждан в регионах лучше. Современной России нужно молодое поколение, которое будет понимать степень ответственности за развитие своей малой родины и страны и видеть результат своего непосредственного участия в созидательных процессах. И состоявшийся в Воронеже форум – еще один шаг на пути к этой цели", – сказал Нетёсов.
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