РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Воронеж принял первый форум молодежных парламентов

18:3515.03.2018
0130
© Depositphotos / SergPoznanskiyМужчина подписывает документы. АрхивМужчина подписывает документы. Архив
© Depositphotos / SergPoznanskiy

ВОРОНЕЖ, 15 мар — РИА Новости. Свыше 100 представителей 18 субъектов Центрального федерального округа приняли участие в прошедшем в Воронеже первом форуме молодежных парламентов, сообщает пресс-служба Воронежской областной думы.

В медицинской лаборатории. Архивное фото
© Depositphotos / Gorodenkoff
Власти Воронежской области сообщили о создании медицинского предуниверсария
Первый в истории форум молодежных парламентов Центрального федерального округа начал работу в среду в Воронеже. Организаторами мероприятия выступили Воронежская областная дума и региональный молодежный парламент, отмечается в сообщении.

"Для нас большая честь принять представителей молодежных парламентов 18 субъектов Российской Федерации. Темы, которые мы будем обсуждать в течение двух дней, позволят нам "сверить часы" с молодежью и создать те условия, благодаря которым мы сможем принимать законы, направленные на улучшение качества жизни представителей всего молодого поколения, дать им уверенность в будущем. Здесь мы апробируем эффективные методики, региональные наработки, ребята смогут обменяться опытом, генерировать новые идеи", – сказал на открытии форума председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, главная задача воронежских парламентариев как старших товарищей – сделать так, чтобы обсуждаемые на форуме идеи раскрылись в предстоящих дискуссиях по максимуму.

"Молодежь – это будущее, и именно новое поколение будет развивать страну в новых условиях, по современным технологиям, включая цифровые. И нам важно создавать правильные условия для их развития, движения по социальным лифтам", — добавил Нетёсов.

Председатель облдумы отметил, что проведение форума в Воронеже – явление закономерное и, в первую очередь, это признание опыта работы ребят из молодежного парламента Воронежской области как передовой структуры подобного направления не только в ЦФО, но и по России в целом.

Стетоскоп на клавиатуре. Архивное фото
© Fotolia / PhotoSG
В Воронежской области работают над системой электронных рецептов
"Молодежный парламент Воронежской области был создан в 2006 году и на данный момент является активной, и что очень важно, эффективной структурой. Сегодня в Воронежской области ни один закон, который касается молодежи, не принимается без участия молодежного парламента и правительства. Всего же за последние годы их принято более 30", – рассказал Нетёсов.

На протяжении двух дней 120 участников форума обменивались друг с другом опытом работы своих парламентов и разрабатывали законотворческие инициативы в сфере трудоустройства молодежи, отметили в облдуме.

Работа форума проводилась одновременно на трех площадках. Первая из них касалась проектной деятельности. Здесь состоялся обмен опытом между регионами ЦФО, были рассмотрены возможности трансляции конкретных региональных практик на весь федеральный округ. Вторая площадка была отдана под работу над законотворческими инициативами и предложениями в сфере трудоустройства молодежи и решения проблем безработицы. На третьей площадке обсуждались детали создания молодежного консультативно-совещательного органа при полпреде президента РФ в ЦФО, уточнили в пресс-службе.

Результатом форума стало подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между молодежными парламентами ЦФО, что, по мнению участников и организаторов мероприятия, создаст наиболее благоприятные условия для формирования единой молодежной политики на территории и Центрального федерального округа, и всей страны в целом, говорится в сообщении.

Воронеж. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
В Воронежской области за 2 года создадут более 2 тысяч мест в детских садах
Комментируя итоги форума, Нетёсов, который является и заместителем председателя совета законодателей ЦФО, отметил, что за последние годы в субъектах РФ созданы многочисленные площадки, на которых у молодежи есть возможность проявить себя. В том числе, это — молодежные парламенты и правительства. И сегодня накопленный ими опыт позволяет перешагивать региональные границы, выходить на всероссийский уровень и делиться своими наработками.

"Молодежь сегодня самая активная, яркая и энергичная часть общества со своей точкой зрения и стремлением сделать мир лучше. И очень важно предоставить молодым людям инициативу, в том числе и в вопросах нормотворчества. Это прямой рычаг для молодежи, дающий возможность реально участвовать в процессах, которые делают жизнь граждан в регионах лучше. Современной России нужно молодое поколение, которое будет понимать степень ответственности за развитие своей малой родины и страны и видеть результат своего непосредственного участия в созидательных процессах. И состоявшийся в Воронеже форум – еще один шаг на пути к этой цели", – сказал Нетёсов.

Другие новости региона читайте здесь>>

 

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена