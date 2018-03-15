Мособлизбирком назвал условия регистрации групп по референдумам

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мособлизбирком зарегистрирует инициативные группы по проведению референдумов в Подмосковье, если рассматриваемые на них вопросы одобрит Мособлдума, сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова на пресс-конференции.

Она отметила, что комиссия рассмотрела вопросы о регистрации трех инициативных групп по проведению референдумов в регионе: о введении запрета на строительство мусоросжигательных заводов, о введении раздельного сбора мусора и о возвращении пенсионерам Подмосковья права на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы.

Как сообщили "Ведомости" со ссылкой члена группы, референдум по мусору может быть совмещен с выборами губернатора региона, которые пройдут в сентябре.

"Вчера избирательная комиссия Московской области приняла решение. Документы, поданные инициативной группой,… мы приняли решение передать их в Московскую областную думу для того, чтобы рассмотреть вопрос правомерности вопроса референдума", — сказала Коновалова.

"Если дума признает (законным)… избирательной комиссией Московской области инициативная группа будет зарегистрирована", — добавила Коновалова, отметив, что говорить о сроках возможных референдумов преждевременно.