Путин удивился словам нового замминистра энергетики о своем повышении

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин удивился словам нового замминистра энергетики Павла Сорокина, который сказал, что "чуть-чуть повысился", когда перешел на эту должность; Путин отметил его амбициозность.

К президенту на встрече с финалистами и победителями проектов форума "Россия — страна возможностей" обратился Сорокин, он напомнил, что месяц назад был у Путина как один из победителей "Лидеров России". "Если честно не думал, что моя жизнь так изменится",- сказал Сорокин.

"И я сказал, что вас пора повышать, и вас повысили",- отреагировал Путин.

Сорокин прокомментировал: "чуть-чуть повысился, да".

"Как чуть-чуть? Ничего себе, замминистра стал, чуть-чуть. Ну, амбициозные ребята, это хорошо",- сказал в ответ Путин.

Сорокин пояснил, что имел в виду собственное повышение в весе и поблагодарил президента за доверие.

Сорокин стал одним из победителей конкурса молодых управленцев "Лидеры России". В понедельник пресс-служба правительства РФ сообщила, что премьер-министр страны Дмитрий Медведев назначил Сорокина замминистра энергетики. Таким образом, количество заместителей было увеличено с семи до восьми человек.