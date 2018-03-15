МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента России в верховного правителя или председателя страны.

"Сегодня, когда Россия должна совершить мощный рывок и избрать нового главу государства, который способен на это, символическим шагом, подчеркивающим суверенитет России, было бы переименование поста лидера страны на русский манер. Например, Председатель, а лучше Верховный правитель. Всем понятно и звучит мощно", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что 15 марта 1990 года была учреждена должность президента СССР.

"Это была какая-то странная попытка американизировать нашу страну, как-то оживить разлагающуюся годами несменяемости советскую верхушку. Думали, что если сменить вывеску, то и суть поменяется. Для этого выбрали абсолютно нерусский термин", — также написал он.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").