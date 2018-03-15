Россия не пыталась устроить госпереворот в Черногории, заявил Лавров

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия не пыталась вмешаться во внутренние дела Черногории и устроить там государственный переворот, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас пытаются обвинять в том, что мы в Черногории пытались устроить госпереворот и не пускать ее в НАТО. Ничего подобного, мы этим не занимались. А вот чем занималось нынешнее черногорское руководство под давлением Брюсселя — так это ровно тем, чтобы избежать демократических процедур. Категорически отказывались проводить референдум о том, вступать или не вступать в НАТО, хотя опросы показывали, что там далеко неоднозначное отношение населения", — сказал Лавров, выступая в четверг на форуме "Россия — страна возможностей".

"Много таких примеров, и, я думаю, что мы еще их увидим немало. Итоги выборов в Италии, в Австрии тоже тревожат Европейский союз, я не исключаю, что они опять что-нибудь придумают, чтобы демократия шла по тому руслу, которое они прокопают для нее", — добавил министр.