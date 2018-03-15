Путин рассказал, что проходил подготовку по линии нелегальной разведки

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в свое время проходил подготовку по линии нелегальной разведки.

Путин в 1985-1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР. Перед этим Путин обучался в Краснознаменном институте имени Андропова (КИ, ныне Краснознаменная Академия внешней разведки). Во время учебы у Путина был псевдоним "Платов".

По словам президента, он не выбирал такой псевдоним. "Псевдонимы нам были выданы руководством курса… Связано с тем, что никто из слушателей не должен знать настоящую фамилию друг друга. Это естественное требование", — рассказал глава государства во второй части фильма "Путин", который опубликован в соцсетях.

"Это (учеба в КИ — ред.) подготовка состава по линии легальной разведки. Но я какое-то время проходил подготовку по линии нелегальной разведки, там подготовка идет просто индивидуально, один на один с преподавателем", — сказал Путин.

В июне 2017 года отмечалось 95-летие Управления нелегальной разведки СВР России. Тогда Путин рассказал, что вся его работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой.

Понятие "нелегальная разведка" означает работу разведчиков в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны, и без видимой связи с официальными загранпредставительствами своей страны. В свою очередь, "легальные" разведчики работают за рубежом под дипломатическим прикрытием как граждане своей страны.