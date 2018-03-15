Путин рассказал, как обсуждается будущее России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что развитие России в ближайшем будущем обсуждается руководством страны в спорах.

"На самом деле, у нас вся работа проходит в спорах, мы обсуждаем разные точки зрения и подходы. И в сфере экономики. Сейчас мы очень много спорим, что конкретно нужно будет делать в самое ближайшее время, чтобы обновлять российскую экономику, делать ее конкурентоспособной",- сказал Путин во второй части фильма журналиста Андрея Кондрашова, которая размещена в четверг в социальных сетях.

Как отметил Путин, в принципе ясно, что необходимо развивать здравоохранение и образование, создавать инфраструктуру, развивать цифровые технологии, приобретать новые биоинженерные знания и навыки.