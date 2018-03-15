В МИД рассказали о готовящемся визите Лаврова в Японию

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21-22 марта посетит с визитом Токио, где встретится со своим японским коллегой Таро Коно, сообщила представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, министры затронут также актуальные проблемы международной повестки дня, включая развитие ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, сотрудничество в рамках многосторонних форматов.
"Встреча продолжит серию контактов между главами внешнеполитических ведомств, состоявшихся во второй половине 2017 года — начале 2018 года", — отметила Захарова.