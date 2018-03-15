В МИД рассказали о готовящемся визите Лаврова в Японию

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21-22 марта посетит с визитом Токио, где встретится со своим японским коллегой Таро Коно, сообщила представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

"21-22 марта глава МИД будет находиться в Токио, где встретится с министром иностранных дел Японии. Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, включая политическую, торгово-экономическую и культурно-гуманитарную тематику", — сообщила она.

По ее словам, министры затронут также актуальные проблемы международной повестки дня, включая развитие ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, сотрудничество в рамках многосторонних форматов.

"Встреча продолжит серию контактов между главами внешнеполитических ведомств, состоявшихся во второй половине 2017 года — начале 2018 года", — отметила Захарова.