Бывший омский губернатор Назаров стал сенатором

НОВОСИБИРСК, 15 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Омской области на сессии в четверг проголосовали за избрание бывшего губернатора региона Виктора Назарова членом Совета Федерации от регионального парламента, сообщил РИА Новости представитель заксобрания Анатолий Секретов.

"По результатам тайного голосования Виктор Назаров считается избранным членом Совета Федерации от Законодательного собрания Омской области", — сказал собеседник агентства, отметив, что за избрание Назарова проголосовали 27 депутатов, а против – 10.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Назарова, который недавно получил мандат депутата заксобрания Омской области, на должность сенатора выдвинул политсовет Омского регионального отделения "Единой России".

Совет Федерации на заседании 14 февраля принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от Омской области Сергея Попова, который попросил об этом сам. Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что на место Попова будет делегирован бывший губернатор Омской области Назаров.

Президент РФ Владимир Путин в минувшем октябре подписал указ о прекращении полномочий Назарова, врио главы региона был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков. Назаров занимал должность губернатора Омской области с 30 мая 2012 года. Политсовет омского регионального отделения "Единой России" 25 января предложил облизбиркому кандидатуру Назарова для замещения вакантного депутатского мандата областного парламента.