СФ разработает социальные законопроекты для реализации послания президента

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Совете Федерации разработают пакет законопроектов, направленных на реализацию социальной части послания президента Федеральному собранию, работа уже начата, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Перед Советом Федерации стоят серьезные задачи по законодательному нормативному обеспечению всех тех мер, которые были предложены президентом в послании, и мы активно с первого дня уже над этим работаем. Подготовили свои предложения, 22 марта у нас состоится научно-экспертный совет, где свое мнение и предложения выскажут эксперты, специалисты, ученые, представители делового сообщества, институтов гражданского общества", — сказала она журналистам.

После этого, подчеркнула спикер, Совфед утвердит план по реализации законодательных предложений и начнет его активную реализацию.

"Это будет наша основная программа действий и на весеннюю, и на осеннюю сессии", — отметила Матвиенко.