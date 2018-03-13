МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ проработает законодательство по всем вопросам защиты национальных интересов России от вмешательства извне, по мере готовности законодательные инициативы будут поступать в парламент, заявил РИА Новости глава комиссии Андрей Климов.

В частности, речь может идти о запрете доверенных лиц кандидатов на выборах иметь иностранное гражданство, пояснил сенатор. Ранее парламентарий неоднократно говорил, что лица с иностранным гражданством, кроме международных наблюдателей, не должны иметь возможность участвовать в российских избирательных процессах. За такие нарушения в комиссии предлагали вводить административную, а, возможно, и уголовную ответственность.

Обсуждаются и вопросы о законодательном определении понятия "вмешательство извне в дела РФ".

"Этот вопрос находится на согласовании с профильными ведомствами, обсуждается, в какой именно законодательный акт эта норма может быть внесена", — сказал глава комиссии СФ.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию, что негосударственные структуры безопасности, в том числе ЧОПы, могут быть привлечены к антигосударственной деятельности, Климов отметил: "Я первый раз об этом слышу".

Сенатор пояснил, что каждый член комиссии Совфеда может озвучивать свое собственное мнение.

"Сейчас работа по корректировке законодательства идет. Кроме того, мы готовим доклад по выборам президента РФ, который может быть представлен по окончании всех избирательных процедур. Примерно в мае", — заключил политик.