В ЕР прокомментировали усиление наказания за нарушения при госзакупках

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Внесённый президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об усилении ответственности за нарушения в сфере госзакупок делает невыгодными коррупционные преступления, считает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (ЕР).

Документ предполагает введение новой статьи в УК РФ. Она будет распространяться на работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок и лиц, осуществляющих приемку поставленных товаров. Сегодня хищения бюджетных средств при закупках предполагают административное наказание.

"Законопроект делает невыгодным совершение коррупционного преступления ни лицами с должностными полномочиями и преференциями, ни теми, кто может их подвигнуть к решению тех или иных вопросов, и кто участвует в контрактных схемах", — приводит слова депутата пресс-служба "Единой России".

По мнению парламентария, предложенная главой государства инициатива направлена на максимальное исключение любой возможности для совершения правонарушений, влекущих ответственность с точки зрения, в первую очередь, должностных лиц, наделенных властными полномочиями, и тех, кто владеет полномочиями с функциями заказчика, но при этом должностными лицами не являющимися.

"Кроме того, лица, которые хотят "решить" свой вопрос посредством провокации взятки, то есть создать такие условия, при которых должностное лицо не сможет им отказать из-за того, что они в противном случае смогут заявить о вымогательстве взятки, против таких действий, в том числе, вводятся нормы законопроекта", — заметил Выборный.

В целом он охарактеризовал данный проект закона как тонкую настройку антикоррупционного законодательства и логическое развитие "того вектора, который был определен, в том числе, в послании президента Федеральному Собранию".