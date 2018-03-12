В ЕР прокомментировали усиление наказания за нарушения при госзакупках

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Внесённый президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об усилении ответственности за нарушения в сфере госзакупок делает невыгодными коррупционные преступления, считает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный (ЕР).
"Законопроект делает невыгодным совершение коррупционного преступления ни лицами с должностными полномочиями и преференциями, ни теми, кто может их подвигнуть к решению тех или иных вопросов, и кто участвует в контрактных схемах", — приводит слова депутата пресс-служба "Единой России".
"Кроме того, лица, которые хотят "решить" свой вопрос посредством провокации взятки, то есть создать такие условия, при которых должностное лицо не сможет им отказать из-за того, что они в противном случае смогут заявить о вымогательстве взятки, против таких действий, в том числе, вводятся нормы законопроекта", — заметил Выборный.
В целом он охарактеризовал данный проект закона как тонкую настройку антикоррупционного законодательства и логическое развитие "того вектора, который был определен, в том числе, в послании президента Федеральному Собранию".