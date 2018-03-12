Путин назначил нового посла в Судане

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Судане, им стал сотрудник профильного департамента МИД Владимир Желтов, соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Желтова Владимира Филипповича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Судан", — говорится в указе.

Согласно информации на сайте МИД, Желтов — глава отдела в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки.