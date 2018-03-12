В Мособлдуме предложили ввести ФЗ о службах по работе с бродячими животными

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Обязанность контролировать бродячих животных сейчас возложена в РФ на муниципалитеты, но этот вопрос следует отдельно регулировать федеральным законодательством, заявил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по вопросам имущественных отношений и землепользования Владимир Шапкин.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Московской области сообщила, что собаки напали на мужчину и женщину под Истрой. От укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована.

"Сегодня проблема в том, что 131 ФЗ об организации местного самоуправления эти (обязанности) возлагает на органы местного самоуправления, на бюджеты муниципалитетов. А там денег иногда на самые насущные нужды не хватает – не то что на организацию питомников. Где-то есть эти питомники, где-то их вообще нет", — сказал Шапкин.

Он отметил, что деятельность питомников и служб, которые занимаются отловом животных, должна быть обеспечена федеральным законом. "Федеральный закон, который бы регламентировал эту тему, сегодня не принят", — добавил председатель комитета.