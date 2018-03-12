"Нет таких обстоятельств": Путин исключил возврат Крыма Украине

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины.

"Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — сказал президент в интервью в фильме "Путин", который выложили в соцсетях.

Ранее глава государства объяснил, почему принял решение о присоединении полуострова. "Когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее", — сказал Путин.

При этом президент признался, что не сомневался во введении санкций против России из-за Крыма. Вопрос был только в том, в какой форме это будет сделано, добавил Путин.

"Нам пытаются всегда показать, где наше место"

Россия не согласна с тем, что Запад указывает ей на место, любые национальные интересы нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога, заявил также президент в интервью автору фильма.

Он подчеркнул, что Москва не согласна с такой позицией ряда стран. "Нам пытаются всегда показать, где наше место, нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса: у кого чье место и где, и чьи национальные интересы нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога", — подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что "лучше никогда никого в угол не загонять". В качестве примера он рассказал историю о крысе в подъезде. "Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову", — поведал глава государства.

"Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять", — добавил он.

"В русском народе нет ненависти к немцам"

В интервью автору фильма Путин отметил, что необходимо очень бережно относиться к истории, не допускать ее подмен.

"Конечно, мы все должны, делая выводы из прошлого, ничего подобного (немецкому фашизму — ред.) в будущем не допускать. Мы должны очень бережно относиться к истории, чистоте, не позволять ничего передергивать в этой истории и не допускать никаких подмен", — сказал российский лидер.

При этом Путин особо подчеркнул, что он не сторонник того, чтобы заставлять все поколения немцев "посыпать голову пеплом и бить себя веригами" за фашистское прошлое Германии.

"Я не сторонник того, чтобы заставлять все поколения немцев посыпать голову пеплом и бить себя веригами за то ужасное прошлое, которое пережила их страна, вся Европа и весь мир, за прошлое, связанное с нацизмом, фашизмом, в данном случае с немецким фашизмом", — сказал он в интервью.

"У меня такое чувство, что в русском народе нет какой-то ненависти к Германии, к немцам, нет внутреннего отторжения", — добавил президент.