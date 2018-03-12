МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Ровно сто лет назад, 12 марта 1918 года, столичные функции в Российском государстве были переданы Москве. Решение, изменившее ход отечественной истории, принималось при чрезвычайных обстоятельствах: в условиях голода и политической нестабильности конца Первой мировой войны. Находившиеся у власти большевики надеялись упрочить свой режим, разместив органы государственного управления подальше от границы. Москва была не единственным вариантом: бурной весной 1918-го столицей мог стать и Нижний Новгород.
Переезд, напоминавший бегство
Начавшаяся в феврале 1917 года революция незаметно, но уверенно повышала акции Москвы. В отличие от города на Неве, который сотрясали волнения, Первопрестольная сохраняла относительное спокойствие. В Центральной России, вдалеке от дезертиров и политических маргиналов, любая власть чувствовала себе увереннее. Осенью 1917-го переезд планировало Временное правительство, в феврале-марте 1918-го это решение приняли и реализовали победившие коммунисты.
Лидеры большевистской партии разыграли московскую карту дважды. Выступая против Временного правительства, ленинцы обвиняли его председателя Александра Керенского в желании "сдать красный Питер немцам" и уехать в Москву. Захватив власть и столкнувшись с массовыми протестами петроградцев, вылазками анархистов, терроризмом эсеров, заговорами правых, коммунисты сами поспешили перебраться в Первопрестольную.
Столицу переносят тайно
Несмотря на все это, ленинский поезд попытались захватить анархисты. Инцидент произошел у станции Малая Вишера и закончился плачевно для нападавших: они были разоружены и арестованы. Испугавшийся Ленин приказал увеличить скорость движения.
В Москве большевистский лидер поселился в гостинице "Националь", но уже очень скоро начал присматривать себе резиденцию в Кремле. Первопрестольную наводнили тысячи революционных петроградцев: они захватывали жилье в центре города, не оставляя у законных владельцев другого выбора, кроме как согласиться. В суматохе большого переезда не только ломались судьбы, но и закладывались традиции, значимые для современной России. Вместо Смольного революционная власть обосновалась в Сенатском дворце Московского Кремля, где и сейчас находится резиденция главы Российского государства.
На первых порах органы власти разместились в центральных отелях. Некоторые были переименованы. "Метрополь" получил название "Дом Советов номер два", "Националь" — "номер один". Советские чиновники не только работали в новоприобретенных "офисах", но и проводили там свободное время, превратив гостиницы в своеобразные дома-коммуны.
Большевики хотели разрушить старую Россию до основания
По словам Гаспаряна, перенос столицы до неузнаваемости изменил оба города: и тот, откуда власть уехала, и тот, куда она прибыла. Психологически это понятно. "До 1917 года Москва считалась по-купечески размеренной, а Петроград — шумным и быстрым. И вот города поменялись ролями. Северная столица сделалась спокойнее, а в Москве темп жизни взвинтился, как вихрь. То, что случилось в 1918 году, чувствуется до сих пор".