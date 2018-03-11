Путин рассказал о последствиях "югославского" сценария для России 90-х

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в случае реализации "югославского сценария", к которому могли подтолкнуть Россию, потери страны были бы серьезнее, чем в Чеченской войне.

В фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин", который размещен в соцсетях, глава государства рассказал о решении чеченского вопроса.

"Это в значительной степени произошло в результате настроений в самой Чечне. Кадыров-старший сам пришел, его никто на веревке не тащил. Он сам просился на беседу", — сказал Путин, напомнив слова Ахмата Кадырова о том, что Чечня может развиваться только в составе России.

"Он был очень искренний человек. Можно было, конечно, не верить, но поверил, потому что он производил впечатление надёжного человека, верного своему слову. Он был такой, знаете, мужчина настоящий, который внушал доверие. Как видите, не ошибся", — добавил Путин.

Сын Кадырова Рамзан, нынешний глава Чечни, в фильме отметил, что если бы в свое время Путин не стал президентом, то "мы потеряли бы Россию, потому что для этого делалось все". "Те, кто развалили Советский Союз, готовы были расчленить и Россию", — заявил Рамзан Кадыров.

"Нас точно бы толкали по пути югославского распада. А в этом случае страдания и русского, и других народов РФ были бы несоизмеримо большими, чем те потери, которые мы понесли в ходе тяжелых событий конца 90-х, начала 2000-х годов в борьбе с международным терроризмом на Кавказе", — сказал Путин.

В фильме также показаны известные кадры, где Путин, находясь в Чечне, отказывается выпить рюмку и предлагает помянуть погибших уже после того, как поставленные задачи будут выполнены. Путин рассказал, что позже в итоге выпил рюмку. "Да. Был момент, когда собирались с ветеранами… И вспомнили тех, кто не вернулся с поля боя", — сказал он.