Берлускони считает Путина открытым и позитивным человеком

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Экс-премьер министр Италии и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что считает президента России Владимира Путина открытым и позитивным человеком.

"Это человек, уважающий всех. Это открытый человек. Я думаю, такова черта всех позитивных людей, которые любят других, умело сочетают большие обязанности и нагрузки с моментами отдыха и симпатиями к другим людям", — сказал итальянский политик в фильме "Путин", который выложен в соцсетях.

По словам Берлускони, политические лидеры Запада критиковали его за позицию по отношению к российскому президенту.

"Меня здорово критиковали различные политические лидеры Европы и Америки за мою позицию. Но я, как и всегда, если ясно вижу ситуацию, то нисколько не боюсь пояснить ее", — добавил Берлускони.