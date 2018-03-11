Берлускони считает Путина открытым и позитивным человеком

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Экс-премьер министр Италии и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что считает президента России Владимира Путина открытым и позитивным человеком.
По словам Берлускони, политические лидеры Запада критиковали его за позицию по отношению к российскому президенту.
"Меня здорово критиковали различные политические лидеры Европы и Америки за мою позицию. Но я, как и всегда, если ясно вижу ситуацию, то нисколько не боюсь пояснить ее", — добавил Берлускони.