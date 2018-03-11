Внутренние конфликты в 90-е "подпитывались" из-за границы, заявил Путин

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Внутренние конфликты в России в 1990-е годы совершенно точно все время "подпитывались" из-за границы, считает президент РФ Владимир Путин.

"Россия в известной степени утратила свой суверенитет. Мы же говорим о состоянии вооруженных сил, о внутренних конфликтах, которые точно совершенно все время подпитывались из-за границы", — сказал президент в размещенном в соцсетях фильме "Путин".

"Директор ФСБ читал очередной перехват между лидером одной из банд со своими кураторами из-за границы. Вот запомнил, представляете, до сих пор помню: "Россия слаба как никогда. Или сейчас мы нанесем удар и сделаем то-то, или никогда". И они старались вовсю" — рассказал Путин.