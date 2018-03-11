Путин против того, чтобы заставлять немцев каяться за фашистское прошлое

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не сторонник того, чтобы заставлять все поколения немцев "посыпать голову пеплом и бить себя веригами" за фашистское прошлое Германии.

"Я не сторонник того, чтобы заставлять все поколения немцев посыпать голову пеплом и бить себя веригами за то ужасное прошлое, которое пережила их страна, вся Европа и весь мир, за прошлое, связанное с нацизмом, фашизмом, в данном случае с немецким фашизмом", — сказал он в интервью в фильме "Путин", который размещен в соцсетях.

"У меня такое чувство, что в русском народе нет какой-то ненависти к Германии, к немцам, нет внутреннего отторжения", — добавил президент.