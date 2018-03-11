России не нравится, что Запад указывает ей на место, заявил Путин

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия не согласна с тем, что Запад указывает ей на место, любые национальные интересы нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Помните известный фильм, очень хороший, "Джентльмены удачи"? Один из эпизодов, когда главный герой попадает в камеру, а второй какой-то там урка ему говорит: "Ваше место у параши". Вот по сути, как бы это грубо ни звучало, вот это и есть после распада Советского Союза способ поведения в отношении России", — рассказал глава государства в фильме "Путин", который был выложен в соцсетях.

Он подчеркнул, что РФ не согласна с такой позицией ряда стран.

"Нам пытаются всегда показать, где наше место, нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса: у кого чье место и где, и чьи национальные интересы нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога", — отметил он.