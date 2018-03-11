России не нравится, что Запад указывает ей на место, заявил Путин

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия не согласна с тем, что Запад указывает ей на место, любые национальные интересы нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что РФ не согласна с такой позицией ряда стран.
"Нам пытаются всегда показать, где наше место, нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса: у кого чье место и где, и чьи национальные интересы нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога", — отметил он.