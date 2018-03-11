Российский МИД рассказал о значении укрепления отношений с Кувейтом

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Укрепление двусторонних отношений между Россией и Кувейтом способствует поддержанию безопасности и мира на Ближнем Востоке, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению МИД РФ, в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялся поздравительными телеграммами со своим кувейтским коллегой Сабахом Халидом ас-Сабахом по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Дипломатические отношения между Москвой и Эль-Кувейтом были установлены 11 марта 1963 года.

"Подчеркнута уверенность в том, что укрепление двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам народов наших стран, способствует поддержанию мира и безопасности в зоне Персидского залива и на Ближнем Востоке", — сообщили в МИД РФ,

В сообщении отмечается, что Лавров и ас-Сабах в поздравительных телеграммах отметили традиционно дружественный характер российско-кувейтских отношений, развивающихся по широкому кругу направлений, представляющих взаимный интерес.