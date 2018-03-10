Законопроект с поправками в КоАП об инспекторах охраны природы внесли в ГД

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, наделяющий государственных инспекторов в области охраны окружающей среды полномочиями по привлечению правонарушителей к административной ответственности, следует из электронной базы данных ГД.

Проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесен в Госдуму председателем Государственного Совета Республики Татарстан.

В законопроекте отмечается, что сейчас при выявлении события правонарушения государственный инспектор не вправе привлечь правонарушителя к административной ответственности.

"Он вынужден составить протокол и направить материалы уполномоченному на рассмотрение должностному лицу. При этом более 60% нарушителей не являются на рассмотрение дела, следовательно, затягивается процедура получения нарушителем постановления по делу об административном правонарушении и, в конечном итоге, взыскание административного штрафа",- говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркивают, что проект федерального закона подготовлен в целях совершенствования и повышения эффективности осуществления государственного экологического надзора.

Внесений изменений касается статей 23.22 и 23.23 КоАП.

Данный законопроект получил положительное заключение комиссии совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства и доработан в соответствии с ее рекомендациями.