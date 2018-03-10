Путин продлил срок госслужбы замминистра иностранных дел Богданову

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной гражданской службы заместителю министра иностранных дел РФ Михаилу Богданову на один год, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2014 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год заместителю министра иностранных дел РФ Богданову Михаилу Леонидовичу", — сказано в распоряжении.

Михаил Богданов занимает пост заместителя иностранных дел РФ с 2011 года. Также он является специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку с 2012 года и специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.