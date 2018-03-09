Пушков о заявлениях Вашингтона: полезно сообщить, каким оружием владеешь

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков на фоне призывов в США начать переговоры с Россией после послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новых видах вооружений, сообщил, что "иногда полезно" рассказать, каким оружием владеет страна.

Ранее группа сенаторов-демократов США обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после заявлений Путина.

"В сенате США впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям. Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет", — написал он в микроблоге в Twitter.

Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России. Так, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". В послании Путин также продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".