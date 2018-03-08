Нет ни одного доказательства вмешательства России в дела США, заявил Лавров

ХАРАРЕ (Зимбабве), 8 мар — РИА Новости. Москва не вмешивается во внутренние дела США, ни одного факта, свидетельствующего об обратном, до сих пор представлено не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не вмешиваемся ни в чьи внутренние дела, несмотря на то, что из Вашингтона и ряда других западных столиц ежедневно звучат утверждения об обратном. Хотя ни единого, подчеркиваю, ни единого факта никто представить не может", — заявил Лавров на брифинге в Хараре.