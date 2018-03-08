Лавров проводит в Хараре встречу с президентом Зимбабве Мнангагвой

ХАРАРЕ (Зимбабве), 8 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в четверг встречу с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Встреча проходит в столице Зимбабве Хараре за закрытыми дверями. Ожидается, что после беседы с Мнангагвой Лавров проведёт переговоры с министром иностранных дел страны Сибусисо Мойо.

В преддверии визита Лаврова в страну в МИД РФ отметили, что исходят из заинтересованности зимбабвийского руководства в наращивании объемов двустороннего товарооборота и российских инвестиций в Зимбабве.

В конце ноября 2017 года президент страны — 93-летний Роберт Мугабе — ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов в 2018 году.