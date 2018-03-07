Медведев утвердил положение о реестре уволенных в связи с утратой доверия

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление "О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия", — говорится в постановлении.

Положение определяет порядок включения сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за коррупционное нарушение, в реестр, исключения из него и размещения на официальном сайте федеральной государственный информационной системы.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в начале декабря 2017 года сообщил о появлении такого реестра в интервью газете "Коммерсант". Как он отметил, почти 1,5 тысячи коррупционеров были уволены в связи с утратой доверия за последние несколько лет: в 2016 году в связи с утратой доверия уволено около 400 чиновников, а за девять месяцев 2017 года — уже 926 человек.

Чайка пояснил, что основанием для такого увольнения могут послужить лишь грубые коррупционные правонарушения, в том числе сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, несоблюдение отдельных антикоррупционных запретов.

Генпрокурор РФ отметил, что "за подобные правонарушения должностные лица по инициативе прокуроров из года в год увольняются все чаще".