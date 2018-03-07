Посол: глава МИД Эквадора посетит Москву с 14 по 16 мая

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса посетит Москву с 14 по 16 мая, сообщил РИА Новости посол латиноамериканской страны в РФ Хулио Сесар Прадо Эспиноса.

По словам дипломата, министр возглавит делегацию Эквадора на заседании межправительственной комиссии. Кроме того, она планирует встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Также в рабочем расписании главы МИД Эквадора — встречи с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

Посол не исключил, что к моменту визита Эспиносы российские компании "Роснефть" и "Зарубежнефть" уже примут решение о форме своего участия в масштабном проекте по созданию нефтеперерабатывающего комплекса Pacífico.

Как ожидается, 16 мая глава МИД вылетит из Москвы в Минск.