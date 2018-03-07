НОВОСИБИРСК, 7 мар — РИА Новости. "Единая Россия" в рамках проведения общего ребрендинга ждет предложения по возможному изменению партийного логотипа, есть предложения развернуть медведя "лицом к избирателям", сообщил в среду секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"С медведем, на самом деле, все в порядке. Мы, естественно, ждем предложения от регионов и они поступают, в том числе в рамках финальной части конкурса "Лидеры России". Мы такой кейс для участников этого кадрового проекта давали для размышления. Там мнения разделились", — сказал он журналистам в Новосибирске, отвечая на вопрос, коснется ли ребрендинг партийной символики.

Турчак пояснил, что, в частности, есть мнение, что медведь излишне статичен и "ему нужно придать динамики и развернуть лицом к избирателям".

"Но это, на самом деле, не предмет нашивок и прочих вещей. Важна смысловая перезагрузка партии. Важно быть адекватным новым вызовам, которые появляются. Без смысловой перезагрузки нам сложно отвечать этим вызовам", — сказал он.