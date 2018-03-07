Российские звезды записали гимн движения Putin Team

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Популярные российские артисты объединились под эгидой движения Putin Team и записали его гимн.

"Это музыка со знаком плюс, песня, в которой говорится о том, что мы должны быть вместе. Поскольку вместе мы можем добиться большего", — отметил идейный вдохновитель гимна, создатель социального проекта "ЖИТЬ" Игорь Матвиенко.

Песню "Путеводная звезда" исполнили Григорий Лепс, Дима Билан, Виктория Дайнеко, группа "А-Студио", Полина Гагарина, Александр Панайотов, Нюша, Тимати и Smash.

"Этот гимн движения Putin Team отлично иллюстрирует его основные ценности", — отметили представители проекта "ЖИТЬ".

Музыку написали Андрей Ширман и Владимир Чиняев, авторы слов — Андрей Ширман, Лара Д’Элиа, Александр Сахаров, Тимур Юнусов и Владимир Чиняев.

В клипе также снялись телеведущая Юлия Барановская, шоумен и актер Михаил Галустян, российский гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов и музыкальный продюсер ChinKong (Владимир Чиняев).

Премьера клипа состоялась 7 марта в 10:00 в социальных сетях.

Putin Team — это неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. Цель проекта — объединить людей, которые поддерживают деятельность президента Владимира Путина.