В Думе сомневаются, что Россия имеет возможность повлиять на выборы в США

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия едва ли имеет возможность повлиять на выборы США, поскольку эта страна является общепризнанным мировым лидером в сфере информационных технологий, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что по его информации, Россия будет проводить в США "операции влияния", в том числе на выборах 2018 года.

"Я сомневаюсь, что Россия сможет каким-то образом повлиять на выборы в стране, которая является общепризнанным мировым лидером в сфере информационных технологий. У них очень серьёзная защита от различных взломов и хакерских атак со стороны иностранных государств и собственных пользователей. Ну а самое главное, нам нет совершенно никакого резона это делать", — сказал Морозов РИА Новости.