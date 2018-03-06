Президент Узбекистана и глава Минфина РФ обсудили развитие сотрудничества

ТАШКЕНТ, 6 мар – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым перспективы сотрудничества в финансовой сфере, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
По данным пресс-службы, в ходе встречи особое внимание уделялось привлечению передового российского опыта, технологий и знаний в вопросах модернизации финансовых, налоговых и таможенных органов, бюджетного планирования, обеспечения сбалансированности местных бюджетов, внедрения эффективных механизмов финансового контроля.
Накануне министерство финансов Узбекистана сообщило, что рабочие группы финансовых и налоговых органов двух стран подготовили "дорожную карту" по дальнейшему расширению сотрудничества.
В апреле 2017 года в ходе визита Мирзиеева в Россию министерства финансов двух стран подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает укрепление взаимодействия в области налоговой политики и администрирования.