Путин: если россияне из "списка Мюллера" нарушили законы России, их осудят

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Если обвиняемые во вмешательстве в американские выборы россияне нарушили российский закон, они будут привлечены к ответственности, заявил президент России Владимир Путин в интервью NBC.

"Если они действительно нарушили российский закон, мы привлечем их к суду. Если они не нарушили российский закон, то не за что привлекать их к суду. Но в конечном счете вы должны понять, что российский народ живет не по американским законам, а по российским, и так и будет дальше", — сказал Путин.

Он добавил, что эти граждане не представляют российское государство.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее обвинил 13 российских граждан и 3 юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США. Ранее подобные обвинения звучали в адрес российских властей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными".