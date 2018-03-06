Галушка: невостребованные площадки ТОР на Дальнем Востоке могут закрыть

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Невостребованные инвесторами площадки территорий опережающего развития на Дальнем Востоке могут быть ликвидированы, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Ранее сообщалось, что три площадки "Паратунка" (ТОР "Камчатка"), "Предмостовая" (ТОР "Приамурская") и "Резервная" (ТОР "Белогорск") являются наименее востребованными.

"Там пока нет резидентов. Если у нас есть инвесторы, мы не можем никакую площадку ликвидировать. Это именно такие простаивающие", — пояснил Галушка. Он уточнил, что на момент создания ТОР были инвесторы, которые интересовались статусом резидента на этих площадках, но планы не были реализованы.

"Мы можем сейчас принять акт правительства РФ, и будет упразднена (невостребованная площадка ТОР – ред.). Если спустя время на нее появится интерес инвестиционный, значит, назад вернем. Это такое техническое действие, мы просто для себя не хотим пустот каких-то, — пояснил министр. — Если баланс подводить, то новые площадки, где востребован режим ТОР для практической реализации инвестиционных проектов, многократно превышают очень небольшое количество пока не востребованных".