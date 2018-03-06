Парламентарии РФ и Саудовской Аравии договорились развивать сотрудничество

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Парламентарии России и Саудовской Аравии договорились активизировать работу межпарламентской группы, заявил заместитель председателя Консультативного совета Саудовской Аравии Яхъя Абдулла Ас-Самаан.
"Нам тоже необходимо создать механизм взаимодействия между парламентами наших стран, поэтому мы сегодня договорились об активизации группы российско-саудовской парламентской дружбы и подготовке дорожной карты нашего взаимодействия, чтобы наша деятельность способствовала развитию комплексных отношений между нашими странами", — заявил ас-Самаан.