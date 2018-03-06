Парламентарии РФ и Саудовской Аравии договорились развивать сотрудничество

Российская делегация во время переговоров в Эр-Рияде. Архивное фото

Российская делегация во время переговоров в Эр-Рияде. Архивное фото

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Парламентарии России и Саудовской Аравии договорились активизировать работу межпарламентской группы, заявил заместитель председателя Консультативного совета Саудовской Аравии Яхъя Абдулла Ас-Самаан.

Он отметил, что РФ и Саудовская Аравия взаимодействуют посредством межправкомиссии, двустороннего делового совета.

"Нам тоже необходимо создать механизм взаимодействия между парламентами наших стран, поэтому мы сегодня договорились об активизации группы российско-саудовской парламентской дружбы и подготовке дорожной карты нашего взаимодействия, чтобы наша деятельность способствовала развитию комплексных отношений между нашими странами", — заявил ас-Самаан.