Власти Кузбасса ждут присвоения Новокузнецку статуса ТОСЭР

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Власти Кемеровской области ждут решения правительства РФ о присвоении Новокузнецку статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), чтобы привлечь инвесторов и уйти от монозависимости его экономики, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

В ноябре 2017 года комиссия Минэкономразвития РФ одобрила статус ТОСЭР для Новокузнецка, экономика которого связана с металлургической и угольной промышленностью. Сейчас идет согласование в профильных министерствах. Окончательно статут присваивается постановлением федерального правительства и позволяет компаниям-резидентам получать льготы по налогам и сборам.

"Сейчас вот ТОСЭРы развиваем. Город Новокузнецк на подписи в правительстве, ждем. Заявки еще на два города подали", — сказал Тулеев.

По его мнению, для Новокузнецка это будет, по сути, второе рождение. По данным властей, 14 инвесторов уже готовы вложить 17 миллиардов рублей в двадцать проектов в новых для города сферах и отраслях экономики. Согласно прогнозам, это позволит уже в текущем году создать 1,5 тысячи новых рабочих мест, а за десять лет — более десяти тысяч.

На территории Кемеровской области расположено 24 моногорода — больше, чем в остальных регионах России. Ранее по поручению губернатора Амана Тулеева в Минэкономразвития были поданы заявки на создание ТОСЭР в моногородах: Юрга, Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Киселевск, Калтан и Таштагол. Первыми такими территориями в Кузбассе стали Юрга и Анжеро-Судженск, где в режиме ТОСЭР работает уже несколько инвесторов и запущены новые производства.