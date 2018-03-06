Тулеев рассказал, как Ельцин предложил ему возглавить Кузбасс

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в интервью РИА Новости, как президент Борис Ельцин предложил ему возглавить регион в 1997 году.
"В Кузбассе начались рабочие комитеты, забастовки, митинги, появились бандиты у руля. Тогда президент Борис Николаевич Ельцин пригласил меня к себе в Кремль. Я прихожу, он сам в домашней одежде, а с ним (пресс-секретарь президента) Сергей Ястржембский. Я не понимаю, зачем пригласили. Они беседуют между собой, а меня как будто в кабинете нет. Ельцин говорит: "Я думаю, он вытянет. А нам хорошо, мы скажем – видите, нам все равно, демократ или коммунист, он дело делает. Мы таких людей всегда поддерживаем, лишь бы на государство работали"", — рассказал Тулеев.