Тулеев рассказал, как Ельцин предложил ему возглавить Кузбасс

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в интервью РИА Новости, как президент Борис Ельцин предложил ему возглавить регион в 1997 году.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов.

"В Кузбассе начались рабочие комитеты, забастовки, митинги, появились бандиты у руля. Тогда президент Борис Николаевич Ельцин пригласил меня к себе в Кремль. Я прихожу, он сам в домашней одежде, а с ним (пресс-секретарь президента) Сергей Ястржембский. Я не понимаю, зачем пригласили. Они беседуют между собой, а меня как будто в кабинете нет. Ельцин говорит: "Я думаю, он вытянет. А нам хорошо, мы скажем – видите, нам все равно, демократ или коммунист, он дело делает. Мы таких людей всегда поддерживаем, лишь бы на государство работали"", — рассказал Тулеев.

"Конечно, я согласился. Потом я вышел из кабинета, а Ястржембский говорит – вернись. Я зашел, уже был другой Борис Николаевич, какой-то обмякший. И слово в слово сказал: "Аман, надо!" Я аж вздрогнул. Потому что войной гражданской уже пахло, стенка на стенку шли. Потом в самое пекло попал: Транссибирский ход перекрыли, поезда не идут, пассажиры сидят день и ночь, костры, опасно было. Жуть все это время", — добавил он.