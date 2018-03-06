Тулеев выразил готовность работать, пока есть доверие граждан

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в интервью РИА Новости, что не цепляется за кресло главы региона, но готов работать, пока есть силы и доверие жителей.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов.

"Это не от того, что я цепляюсь за кресло. Страха у меня нет. Но если можно, то почему бы не поработать? Если не можешь — надо честно сказать: я выдохся. Если можешь – тяни дальше, потому что в 70 лет только, честно говоря, ума-то и набираешься, если по-крупному говорить. Ты здесь уже осознанно принимаешь решения, потому что это прошло через призму твоей жизни. И второе — доверие людей. Если оно есть, работай и тяни дальше свой возок. Мне кажется так, во всяком случае, я так подхожу к этому вопросу", — сказал Тулеев.

"Когда переваливает за 70 лет, теряешь чувство страха, которое давило и мешало. Отпускает, и такое ощущение классное. Ответственность с тебя не снимается, главное – делай, работай. Свобода — хорошее чувство, у меня оно вот недавно наступило. Ну что я теряю? Да ничего, работаешь и работай, тебя ничего не сдерживает. Реальные дела мало кто делает", — добавил он.

"Мне еще так говорят: ты ж старый, откуда такой динозавр, последний из могикан, Акела из "Маугли". Какое мое отношение к этому? Вот говорят, нужно всех поменять на молодых. Скамейка запасных обязана быть, и она у нас есть, четкая, понятная. Но с другой стороны, индивидуальный подход должен быть. Посмотрите, Франклин Рузвельт — великий президент, четыре срока подряд был на инвалидной коляске. Или Уинстон Черчилль — в 80 лет премьером был, в историю вошел. А взять Дональда Трампа. Ему почти 72 года, но никто не говорит: ты старый, ты засиделся", — добавил он.