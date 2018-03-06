Тулеев рассказал, что для него значат высокие проценты на выборах

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в интервью РИА Новости, что высокие проценты на выборах главы региона — это ответственность, которую надо отрабатывать.

Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1997 года. На последних выборах главы региона в сентябре 2015 года он набрал 96,69% голосов при явке свыше 92%.

"Хорошего мало, когда говорят про 96-97%. Я из породы самоедов, мне тяжело, ответственность — страшная вещь, она давит. Постоянно думаешь: за тебя проголосовали, ты чего сидишь? И чем дальше, тем сложнее. В первый раз ты можешь выйти на узнаваемости, рубаху на себе порвать, пообещать. А второй раз уже спросят: здравствуй, мужичок, давай вспомним, все ли сделал?" — рассказал Тулеев.

"Мало их получить, надо всегда отрабатывать. Все время сковывает страх, как бы не провалиться, как бы не сказали, что ты болтун и ничего не делаешь. Я легко ранимый в этом отношении", — добавил он.