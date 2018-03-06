Тулеев рассказал об отношениях с подчиненными после операции

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, что порвал отношения с некоторыми сотрудниками областной администрации из-за того, что они начали делить власть в регионе, пока он восстанавливался после операции.

Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая 2017 года, позднее его продлили из-за операции, которую ему прописали из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года. На этом фоне в СМИ появились сообщения о его возможной отставке, которую позже опровергли в администрации Кузбасса. Вернувшись в Кемерово 12 августа, Тулеев продолжил курс реабилитации. На первом после болезни совещании с заместителями он раскритиковал своих подчиненных и спикера регионального парламента, упрекнув их в том, что они не опровергли распространявшиеся в СМИ слухи о его проблемах со здоровьем.

"Да меня же постоянно хоронят! Как говорят, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Но все равно бесполезно. Конечно, пока я лежал после операции, тут уже власть начали делить. Это природа человеческая, никуда от этого не денешься. Если честно говорить, обидно. Но заодно поучительно: все встало на место, кто есть кто. Ты у власти — ты нужен, великий. А нутром понимаешь: ну вранье!" — сказал Тулеев в интервью РИА Новости.

"Я же трезвый человек, понимаю: уйдешь — через три дня про тебя забудут. Все это я четко понимаю. Обидно, да, обидно. И здесь тоже все считали, что не встану, это бесполезно", — добавил он.

Тулеев рассказал, что после возвращения к работе порвал отношения со многими сотрудниками областной администрации.

"Но там, где по работе надо, общаюсь. А вот такого, как раньше, чтобы по-человечески садился за стол, по плечу хлопал, душу изливал, — больше нет. Это такой урок потрясающий. Конечно, замыкаешься больше в себе, но с другой стороны — ты уже цену знаешь. И еще раз четкое понимание: никому ты сто лет не нужен. Пока ты у власти, что-то делают, прыгают вокруг тебя. Нет тебя — и все. Эта четкость у меня постоянно есть. Это горько, это обидно, но это так", — добавил он.