Тулеев рассказал о реабилитации после операции на позвоночнике

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в интервью РИА Новости, что продолжает реабилитацию после перенесенной в прошлом году операции на позвоночнике и совмещает процедуры с полноценной рабочей нагрузкой.

Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая 2017 года, позднее его продлили из-за операции, которую ему прописали из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года. На этом фоне в СМИ появились сообщения о его возможной отставке, которую позже опровергли в администрации Кузбасса. Вернувшись в Кемерово 12 августа, Тулеев продолжил курс реабилитации. Выступая 22 августа на совещании в обладминистрации, губернатор назвал перенесенную операцию сложнейшей.

"Настроение нормальное. Перенес, конечно, сложнейшую операцию, тяжело об этом говорить. Сейчас работаю в полный рост. Но в то же время надо сочетать рабочий процесс с реабилитацией, физическими упражнениями, физиопроцедурами и так далее, а рабочая нагрузка такая же, как до операции. Дай бог, как говорится, всем здоровья, но и выводы всем надо делать: беречь себя нужно, надо думать об этом, не затягивать", — сказал Тулеев.

Он рассказал, что реабилитация включает в себя занятия в бассейне, специальные упражнения на растяжку и физиопроцедуры. "Сейчас нужно не пропускать и пунктуально все выполнять", — добавил он.

Тулеев рассказал, что начинает работать в семь утра, как только просыпается, потом приезжает в администрацию и остается на работе до семи вечера.