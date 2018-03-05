В Дагестане назначили и.о. главы Дербентского района

МАХАЧКАЛА, 5 мар — РИА Новости. Исполнять обязанности главы Дербентского района вместо задержанного Магомеда Джелилова будет его заместитель Сеидмагомед Бабаев, курирующий финансовый блок, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.

"С завтрашнего дня исполнять обязанности главы Дербентского района будет его заместитель Сеидмагомед Бабаев, курирующий вопросы сельского хозяйства и финансовый блок", — рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, в 2015 году Джелилов, выходя за пределы своих полномочий, незаконно подписал постановление о предоставлении двум местным жителям земельных участков площадью по 1 гектару каждый для ведения личного подсобного хозяйства, муниципальное образование понесло ущерб примерно в 2,2 миллиона рублей. В воскресенье СК РФ сообщил, что Джелилов судом отстранен от занимаемой должности и помещен под домашний арест.

В Дагестане, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства: уже бывшие премьер-министр, два его заместителя и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы.