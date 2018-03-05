Путин призвал развивать Международный банк данных для борьбы с террором

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В борьбе с терроризмом нужно развивать возможности Международного банка данных по противодействию террору, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ.

"Следует получать оперативно упреждающую информацию, ликвидировать финансовый, информационный и другие каналы, используемые террористическими группировками, которые носят глобальный трансграничный характер", — сказал Путин на коллегии ФСБ. "В этой связи важно углублять сотрудничество с зарубежными спецслужбами, в том числе прочные связи с государствами ОДКБ и ШОС. Следует также развивать возможности Международного банка данных по противодействию террору, который помогает оперативно проверять лиц, причастных к террористическим структурам", — сказал он.