МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев предлагает принять резолюцию о нарушении прав крымчан со стороны Запада.

Выступая на заседании комиссии СФ по защите госсуверенитета, Косачев заявил, что западные страны создали целые "фабрики фейков", направленные против России.

"США и их союзники в Европе вводят санкции… принимаются резолюции, в которых нашу страну обвиняют в серьезных нарушениях права, подрывается доверие к России у ее партнеров по интеграционным структурам. В результате страдает наш бизнес, банки, граждане России. Крымчане вообще поставлены в осадное положение – только за то, что выразили волю свободно и открыто", отметил политик.

По его словам, в результате "гуманный" Запад наказывает 2 миллиона человек ударом по их правам, принимая резолюции о правах человека в Крыму, но игнорируя их реальные нарушения действиями Киева и Запада.

"Полагаю, вполне можно и нам принять резолюцию о правах человека в Крыму, где скрупулезно подсчитать весь ущерб, который нанесли жителям Крыма Украина и Запад. Пора уже отвечать за ложь и за политические решения, принятые на ее основе", — подчеркнул Косачев.

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